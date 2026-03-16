На «Красноярских Столбах» спасатели эвакуировали 6-летнего мальчика со сломанной ногой

Днем 15 марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали ребенка, сломавшего ногу на «Красноярских Столбах».

В нацпарке «Красноярские Столбы» помощь спасателей потребовалась ребенку. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

По информации ведомства, днем 15 марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда получили сообщение, что в районе скалы «Китайская стена» в нацпарке «Красноярские Столбы» ребенок сломал ногу. Ему требовалась эвакуация.

«Спасатели направились к месту происшествия и на носилках, в сопровождении матери, доставили 6-летнего мальчика в расположение выдвижного поста, а затем передали работникам службы “03”», — уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают туристам, что во избежание травм в национальном парке необходимо уделять внимание мерам безопасности — не покорять вершины без специальной подготовки, пользоваться только обозначенными маршрутами, одеваться и обуваться по погоде. Особое внимание уделять безопасности детей, которые вместе с вами выходят на природу.

