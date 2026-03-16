Белорусский онколог сказал о достаточно дешевых препаратах для лечения рака

О современных отечественных противоопухолевых препаратах в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный.
По его словам, в Беларуси препараты для лечения онкологии разрабатываются на базе Института биоорганической химии Национальной академии наук, и в частности производственного центра «ХимФармСинтез».
По его словам, последний производит для белорусской онкологии классические химиопрепараты и моноклональные антитела — это таргетные препараты, сложнейшие биологические молекулы, препараты последнего поколения.
«Налажено производство по полному циклу от сырья до конечной лекарственной формы. Ну, а что касается самих препаратов, то мы ими очень довольны. Они при достаточной дешевизне имеют очень хороший эффект, ничем не отличающийся от оригинальных лекарственных средств, разработанных ранее крупными корпорациями», — отметил Сергей Красный.
Кстати, Сергей Красный сказал, что рак становится хроническим заболеванием, как сахарный диабет.
