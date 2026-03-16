КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 13 марта в Красноярске в МТБЦ «Пилот» стартовал новый городской общественный проект «Творческий фронт. Позывной — Красноярск».
Участниками мероприятия стали более 200 человек из 22 организаций: боевые братства, добровольцы тыла и фонды. География участников первого творческого квартирника: Красноярск, Дивногорск, Бородино, Минусинск, Сосновоборск, поселок Памяти 13 Борцов, Кедровый и Шалинское.
На сцене с историями-монологами, песнями и стихами выступили ветераны боевых действий разных лет, их родные, волонтёры, студенческие отряды. Сопровождали творческий вечер выступления детского театрального коллектива.
Напомним, идея проекта родилась в декабре прошлого года на площадке XXI Красноярского городского форума. Тогда прошёл патриотический концерт «Живое слово истории», объединивший общественные организации и детские коллективы. Запись этого концерта отправили бойцам в зону СВО в качестве новогоднего поздравления от всего города.
«После концерта мы стали получать очень много заявок от людей, которые через стихи и песни передают свои эмоции, рассказывают истории друзей и родных о специальной военной операции. Возникла общественная необходимость выражаться через творчество. Администрация города поддержала инициативу, создала условия для объединения сообществ. В итоге состоялось наше первое стартовое мероприятие. Мы рассчитываем, что этот проект будет жить долго. Люди по интересам будут встречаться, создавать что-то новое. Летом мы покажем более масштабную программу в рамках проекта “ЯРкие БЕРЕГА”, а завершится цикл снова на Красноярском городском форуме. Там он родился — там и подведём первые итоги», — рассказывала начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова.
Проект станет постоянной площадкой для выступлений с песнями, стихами и театральными постановками, основанными на реальных историях бойцов, а также для презентации выставок картин и фотографий. Одна из основных тем творческих работ — специальная военная операция, но уже сейчас присоединились ветераны и других боевых действий.
«Такой проект назревал давно. Есть большой запрос от бойцов на самореализацию. Те, кто возвращаются с фронта, готовы делиться своими мыслями и переживаниями. Кто-то выражает это в стихах, кто-то — в песнях. Здесь будет несколько форматов: и музыкальный, и художественный, и театральные постановки. Профессионалы готовы помогать: у нас уже есть договорённости с театром Пушкина и звукозаписывающими студиями. Они помогут поставить голос, сделать качественную запись. Очень важно, что рядом с нами молодёжь и ветераны локальных войн», — отметил первый заместитель председателя Союза ветеранов СВО Красноярского края Алексей Гладышев.
В этот день на сцену вышли те, кто в повседневной жизни не занимается творчеством.
Так, Анна Стунжайте, координатор волонтёрского проекта «Золотые руки ангела», выступила в необычном для себя амплуа — чтеца.
«Для нас “Творческий фронт” — это тоже способ помогать бойцам. Мы поддерживаем их не только делом, но и словом. Пишем стихи, песни. Это поддерживает и нас самих, потому что эмоционально бывает тяжело. Мы каждый день общаемся с ребятами с передовой, с их жёнами и матерями. Моё сегодняшнее стихотворение как раз об этом. Мы шьём в нашем цехе, и там происходит столько историй и встреч, одна из них превратилась в стихи», — поделилась Анна Стунжайте.
Участником вечера стал и Алексей Старков, доброволец — участник СВО из Бородино. Он выбрал для выступления стихотворение Владимира Высоцкого о погибшем лётчике.
«Я выучил эти строки давно, ещё до всех событий, но по-настоящему понял и прочувствовал их только после того, как вернулся. Когда я был на СВО, у нас была, можно так сказать, “музыкальная рота”: был баян и гитара. В свободные минуты мы отдыхали с песней. Она очень помогала. Без песни — никуда», — рассказал Алексей Старков.
Добавим, что во время мероприятия также участники и зрители написали письма поддержки бойцам. Особенными эти послания сделали авторские открытки красноярской мастерицы, многодетной мамы, общественного деятеля матушки Ольги Язевой. Кроме того, видеоприветы по итогам мероприятия также отправятся в зону проведения специальной военной операции, чтобы напомнить, как ребят ждут и гордятся ими дома.
Планируется, что до конца года пройдёт не меньше четырёх мероприятий творческого фронта. Участники проекта представят своё творчество на различных городских мероприятиях, в том числе на патриотическом форуме в рамках летнего проекта «ЯРкие БЕРЕГА».
Стоит отметить, что работа проекта будет вестись по шести ключевым направлениям:
1. «Поём о СВОих» (песни); 2. «Говорим о СВОих» (поэзия и проза); 3. «Театр для СВОих» (театральные постановки); 4. «Рисуем СВОих» (живопись); 5. «Фотографируем СВОих» (фотографии); 6. «СВОи видео-истории» (видеоролики).