Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парикмахеры-колористы в 2026 году стали зарабатывать больше айтишников

Профессия колориста в 2026 году вошла в число самых быстрорастущих направлений в сфере бытовых и персональных услуг. Почему парикмахеры стали богаче айтишников, Life.ru рассказал экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

Источник: Life.ru

По его словам, в крупных городах России средний чек за окрашивание варьируется от 12 до 30 тысяч рублей в зависимости от уровня мастера и материалов, а в малых городах — в пределах 5−10 тысяч.

По оценкам профильных ассоциаций, средний доход квалифицированного колориста в крупных городах составляет 120−180 тысяч рублей в месяц, тогда как в регионах — около 60−80 тысяч. Хотя в премиум-сегменте фриланс-мастера с устойчивым потоком клиентов действительно могут зарабатывать свыше 300 тысяч рублей.

Дмитрий Алексеев.

Экономист.

При этом этот рынок бьюти-индустрии остаётся фрагментированным: в нём сосуществуют частные мастера, сетевые салоны и нишевые студии. Рост их доходов объясняется не только модой на сложные окрашивания, но и общим ростом доли услуг, ориентированных на индивидуализацию внешнего вида.

При этом колористы сталкиваются и с ростом расходов: стоимость профессиональных материалов повысилась на 20−25% за год, аренда помещений — в среднем на 15%. В то же время, несмотря на эти колебания, рынок сохраняет положительную динамику: по словам Алексеева, объём сектора парикмахерских и косметических услуг в России за прошлый год вырос примерно на 8%, что выше темпов восстановления большинства бытовых отраслей.

