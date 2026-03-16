«Конгресс-холл Торатау» распродает мебель и технику

Государственное бюджетное учреждение «Конгресс-холл Торатау» выставило на продажу 11 лотов движимого имущества. Торги пройдут в формате публичного предложения с понижением цены — это значит, что покупатели смогут приобрести оборудование и мебель дешевле начальной стоимости. В список лотов вошли профессиональные кухонные приборы: измельчитель льда, кухонный процессор, электрическая плита, холодильный шкаф, вакуумный упаковщик, посудомоечная машина, а также торговые тележки и столы для переговоров разных размеров. Самый дорогой лот — стол для переговоров на 94 места стоимостью 708 тысяч рублей, самый доступный — измельчитель льда за 42 тысячи.