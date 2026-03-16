«Конгресс-холл Торатау» распродает мебель и технику

Государственное бюджетное учреждение «Конгресс-холл Торатау» выставило на продажу 11 лотов движимого имущества. Торги пройдут в формате публичного предложения с понижением цены — это значит, что покупатели смогут приобрести оборудование и мебель дешевле начальной стоимости. В список лотов вошли профессиональные кухонные приборы: измельчитель льда, кухонный процессор, электрическая плита, холодильный шкаф, вакуумный упаковщик, посудомоечная машина, а также торговые тележки и столы для переговоров разных размеров. Самый дорогой лот — стол для переговоров на 94 места стоимостью 708 тысяч рублей, самый доступный — измельчитель льда за 42 тысячи.
Продажа организована по принципу постепенного снижения цены до минимальной отметки — цены отсечения, которая составляет половину от начальной. Если на одном шаге несколько участников проявят интерес, между ними проведут аукцион на повышение. Заявки принимаются до 7 апреля на электронной площадке «Фабрикант», сами торги состоятся 15 апреля.
В январе это имущество уже пытались продать, но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Осмотреть технику и мебель можно по предварительной договоренности, передает UfaTime.ru.
