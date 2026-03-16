Орбитальные библиотеки, музыканты и Кикина в сумке: как отдыхают и шутят космонавты

В числе разрешенных к провозу на орбиту предметов — небольшие книги. В фильме «Книга в звездном океане», снятом Центральной студией документальных фильмов в 1989 году, рассказывается о создании настоящих космических библиотек. «В [19]71 году, перед запуском первой орбитальной станции “Салют-1”, состоялся интересный разговор между космонавтами. Собираемся работать очень долго на орбите: первая экспедиция не меньше месяца, вторая — 45 [дней] и так далее. Ясно, что на борту должно быть что-то, что бы космонавты в свободное время могли использовать», — рассказывал летчик-космонавт Алексей Леонов. Он положил в корабль «Союз», на котором должен был лететь основной экипаж, два томика Есенина. Его коллеги добавили другие издания. Но космонавтов отстранили от полета: врачи заподозрили у бортинженера Валерия Кубасова развивавшуюся болезнь. Первые тома звездной библиотеки отправились с космонавтами Георгием Добровольским, Владиславом Волковым и Виктором Пацаевым. При возвращении экипаж погиб из-за разгерметизации корабля. В их спускаемом аппарате вернулись на Землю книги с автографами членов экспедиции.