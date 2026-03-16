Орбитальные библиотеки, музыканты и Кикина в сумке: как отдыхают и шутят космонавты

О первой тренировке дублеров МКС-76 сообщил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в госкорпорацию «Роскосмос») в Telegram-канале. Космонавты оттачивали навыки на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз».
«Я возьму этот большой мир…».
Со времен первых орбитальных полетов требования к кандидатам в звездоплаватели смягчились. К примеру, для вхождения в первый отряд космонавтов нужно было состоять в Коммунистической партии Советского Союза, быть опытным военным летчиком не старше 30 лет и не выше 170 см. Здоровье должно быть безупречным, физподготовка — на уровне мастера спорта. Сегодня космонавтом может стать гражданин РФ любого пола возрастом до 35 лет и ростом до 190 см, имеющий высшее образование по научным, инженерным или летным специальностям, хорошую физическую подготовку и без хронических заболеваний.
Упростились и другие требования. К примеру, современный участник космической экспедиции может взять с собой в полет произвольные предметы. Как отмечается в статье научного журнала «Пилотируемые полеты в космос», издаваемого ЦПК, нет достоверных сведений о том, что первые космонавты брали с собой «на удачу» вещи, напоминающие о чем-то дорогом им на Земле. Однако можно предположить, что по согласованию с руководством они могли иметь такие предметы, например фотографию близкого человека.
По мере накопления опыта космических полетов стала подтверждаться безопасность вещей, которые не являются штатным оборудованием космического корабля, и регламентироваться их номенклатура. Космонавт Антон Шкаплеров отмечал, что член экипажа МКС может захватить на орбиту не более 1 кг личных вещей объемом до 1 л. По статистике, приведенной в материале «Пилотируемых полетов в космос», чаще всего на борт берут памятные вымпелы, компактные игрушки, сувениры, флаги, предметы религиозного содержания.
Традицией стало брать в космический корабль индикаторы невесомости — небольшую игрушку на привязи. После выхода космонавтов на орбиту предмет начинает парить в кабине.
В пилотируемом корабле «Союз МС-25» талисманом-индикатором стал щенок из советского мультфильма «Котенок по имени Гав». «Герой теплого советского мультфильма, где есть место настоящей дружбе и приключениям, будет сопровождать наш международный экипаж в полете на околоземную орбиту», — прокомментировали выбор в ЦПК. В «Союзе МС-28» их было два: фигурка кота и игрушечный космонавт. Часто предметы выбирают дети космонавтов. На орбите маскоты напоминают экипажу о доме, семье. Более крупные объекты доставляются на МКС грузовыми кораблями «Прогресс».
Широкую популярность в интернете приобрела запись 2013 года с борта Международной космической станции, на которой астронавт Крис Хэдфилд исполнил популярный хит Дэвида Боуи Space Oddity, аккомпанируя себе на акустической гитаре. В 2022 году космический «грузовик» привез для космонавта Сергея Корсакова электрогитару. Для инструмента это оказалось билетом в один конец: его масса превышала разрешенный килограмм, а спасение содержимого грузового корабля, покидающего МКС, не предусмотрено.
«Я возьму с собой хорошее настроение и заряд бодрости на классную работу», — сказала перед полетом космонавт Анна Кикина, добавив, что из физических вещей захватит фотографии близких и небольшие предметы.
Космические библиотеки.
В числе разрешенных к провозу на орбиту предметов — небольшие книги. В фильме «Книга в звездном океане», снятом Центральной студией документальных фильмов в 1989 году, рассказывается о создании настоящих космических библиотек. «В [19]71 году, перед запуском первой орбитальной станции “Салют-1”, состоялся интересный разговор между космонавтами. Собираемся работать очень долго на орбите: первая экспедиция не меньше месяца, вторая — 45 [дней] и так далее. Ясно, что на борту должно быть что-то, что бы космонавты в свободное время могли использовать», — рассказывал летчик-космонавт Алексей Леонов. Он положил в корабль «Союз», на котором должен был лететь основной экипаж, два томика Есенина. Его коллеги добавили другие издания. Но космонавтов отстранили от полета: врачи заподозрили у бортинженера Валерия Кубасова развивавшуюся болезнь. Первые тома звездной библиотеки отправились с космонавтами Георгием Добровольским, Владиславом Волковым и Виктором Пацаевым. При возвращении экипаж погиб из-за разгерметизации корабля. В их спускаемом аппарате вернулись на Землю книги с автографами членов экспедиции.
Брать с собой на борт книги стало у советских космонавтов очередной традицией. На орбитальной станции «Салют-7», история которой была полна драматических моментов, к 1986 году скопилось уже 14 книг. Станция к тому моменту выработала ресурс и готовилась перейти на орбиту захоронения. Но космонавты не смогли дать книгам погибнуть в космосе. Леонид Кизим и Владимир Соловьев, участники последней экспедиции на последний «Салют» в серии, сложили литературу в мешок, написали на нем «библиотека» и перевезли на станцию «Мир», которая уже строилась на орбите.
Там космическая библиотека продолжила расти. На 1999 год в ее «фондах» находилось около 400 томов. Однако вернуть получилось лишь отдельные экземпляры. 23 марта 2001 года 140-тонный «космический дом» вместе с книгами был сведен с орбиты, его несгоревшие фрагменты упали в Тихий океан.
Своя библиотека начала появляться и на МКС. В российском сегменте насчитывается несколько десятков бумажных книг. Новые технологии неограниченно расширяют круг доступной литературы: экипаж может заказывать ее электронные версии. В 2023 году художественный руководитель — директор Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский прислал на борт станции аудиокниги рассказов Чехова, записанные актерами театра. Такой формат понравился космонавтам.
Музыка, фильмы, фотография и любительская радиосвязь.
Вместе с библиотекой «Мира» в океане покоится компакт-кассета с концертным альбомом Delicate Sound of Thunder группы Pink Floyd. Участники легендарного рок-коллектива Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон передали ее космонавтам экспедиции «Союз ТМ-7» — Александру Волкову, Сергею Крикалеву, а также французскому пилоту Жан-Лу Кретьену. Экипаж отправился на орбиту в ноябре 1988 года и взял с собой кассету, оставив на Земле ее пластиковую коробку для экономии веса.
Еще первому в мире космонавту Юрию Гагарину начали транслировать в корабль музыку перед полетом 12 апреля 1961 года и во время него. Затем это превратилось в традицию. Сегодня космонавты могут самостоятельно составить себе предстартовый плейлист. К примеру, экипаж экспедиции МКС-74, стартовавшей с Байконура 27 ноября 2025 года, выбрал 21 композицию разных жанров.
В свободное от работы время космонавты слушают на орбите музыку, могут посмотреть фильм. У экипажа есть доступ к интернету, поэтому они читают новости, включая публикации ТАСС. Из иллюминаторов космической станции открываются захватывающие виды, и многие участники экспедиций на МКС занимаются фотографированием земной поверхности и астрономических объектов не по долгу службы, а для души.
В 1988 году с борта орбитальной станции «Мир» в радиолюбительский эфир вышел космонавт Муса Манаров. Журнал «Радио» в 2011 году писал, что импровизированную коллективную радиостанцию организовали прямо в космосе: приемопередатчик и элементы антенны доставил очередной грузовой корабль, а Манаров во время выхода в космос установил антенну на свободный внешний радиочастотный разъем «Мира». Космонавтам, прошедшим в космосе экспресс-курс работы в эфире, присвоили радиолюбительские позывные. Неформальное общение с жителями Земли стало для экипажа очередным элементом психологической поддержки. На борту МКС также действует радиостанция, космонавты регулярно проводят сеансы связи с радиолюбителями.
Традиции космических розыгрышей.
Непременная часть космических полетов — шутки и розыгрыши членов экипажа. В 1973 году обитатели американской космической станции Skylab устроил пранк: астронавт Оуэн Гэрриот еще на Земле записал голос своей супруги, а затем привлек к шутке сотрудников центра управления полетом, прокрутивших запись в эфир. Их коллеги были немало удивлены, услышав из космоса голос Хелен Гэрриот, которая якобы только что прибыла на станцию угостить астронавтов домашней стряпней.
В 1975 году во время совместной советско-американской экспедиции «Союз» — «Аполлон» космонавт Алексей Леонов разыграл американских коллег: на тубы с космическим питанием наклеил этикетки «водка» и предложил астронавтам отметить успешную встречу на орбите спиртным — «по русской традиции». В тубах оказался борщ. Алкоголь же в космосе находится под запретом.
В октябре 2022 года к Международной космической станции пристыковался корабль Crew Dragon, в состав экипажа которого входила россиянка Анна Кикина. Позднее Анна с коллегами подшутили над зарубежными товарищами. «Нам прислали с американского сегмента большую сумку размером примерно два на метр, где было много-много различной еды, — вспоминал космонавт Сергей Прокопьев. — Мы эту еду разгрузили, надо было сумку назад вернуть». Тогда российские космонавты «упаковали» в сумку Кикину и вернули ее отправителям. «Сказали: ребята, ваша еда просрочена, ей уже 30 лет, она, по-моему, уже даже живая. Они сначала были в недоумении. Потом раскрыли ее, оттуда вылетела Аня Кикина. В общем, это было достаточно смешное мероприятие, повеселились все», — рассказал Прокопьев.
По мнению космонавта, юмор — важная составляющая работы на орбитальной станции, так как помогает пережить длительное пребывание в одном экипаже.
Виктор Бодров.