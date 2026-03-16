Кадыр түн: как провести Ночь предопределения, чтобы заслужить прощение

По словам имама мечети Исмихан Ерната Алибаева, Ляйляту-ль-Кадр (Қадір түні) — это одна из самых значимых ночей в исламе в целом и в жизни каждого мусульманина в частности.
«В эту ночь впервые был ниспослан Коран, она лучше, чем тысячи месяцев, прошедших в поклонении. В эту ночь спускаются ангелы вместе с главным из них Джибрилем (Джабраилом). Это ночь спокойствия и благословения, в которой происходит определение судеб на следующий год», — говорит Алибаев.
Что нужно делать.
Имам отмечает, что самое важное в Қадір түні — поклонение. Ведь как сказал Пророк Мухаммад: «Кто выстоит Ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду, тому будут прощены прежние грехи».
«Также мусульмане проводят эту ночь за чтением Священного Корана и обращаются с мольбами ко Всевышнему. Лучшее дуа (молитва), которому обучил Посланник Аллаха: “О Аллах, ты прощающий и любишь прощать — прости меня”.Ернат Алибаев.
Чего делать нельзя.
○ грешить;
○ ссориться и враждовать;
○ сплетничать и клеветать;
○ проводить время без пользы.
«Словом, все деяния, которые являются запрещаемыми и порицаемыми не только в эту священную ночь. Важно понимать, что награда за благое воздастся в неограниченном количестве. А совершение запретного будет огромной ошибкой», — предупреждает имам.
О чем просить.
О чем угодно. Главное — от души и с точки зрения реальных потребностей, а не непомерных желаний. Так, кроме просьбы о прощении грехов, можно помолиться о здоровье, благополучии родных и близких, спокойствии в стране и мире во всем мире.
Ернат Алибаев заверил: Аллах прощает и слышит каждого, кто обращается к нему с покаянием.
Вместе с тем следует понимать, что Қадір түні бывает лишь раз в году. Это милость Создателя, которую не следует тратить на бесцельный скроллинг ленты соцсетей или просмотр сериала.
Заполните эту ночь поклонением, размышлением о Творце и поминанием его. Обращайтесь с просьбами и мольбами — Аллах непременно примет их, подытожил имам.