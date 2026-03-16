Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыр түн: как провести Ночь предопределения, чтобы заслужить прощение

В этом году Ночь предопределения пройдет с 16 на 17 марта. Это кульминация поста и одно из самых важных событий для мусульман, предопределяющее судьбу на ближайший год. Zakon.kz узнал у имама, как провести ее правильно.

Источник: Zakon.kz

По словам имама мечети Исмихан Ерната Алибаева, Ляйляту-ль-Кадр (Қадір түні) — это одна из самых значимых ночей в исламе в целом и в жизни каждого мусульманина в частности.

«В эту ночь впервые был ниспослан Коран, она лучше, чем тысячи месяцев, прошедших в поклонении. В эту ночь спускаются ангелы вместе с главным из них Джибрилем (Джабраилом). Это ночь спокойствия и благословения, в которой происходит определение судеб на следующий год», — говорит Алибаев.

Что нужно делать.

Имам отмечает, что самое важное в Қадір түні — поклонение. Ведь как сказал Пророк Мухаммад: «Кто выстоит Ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду, тому будут прощены прежние грехи».

«Также мусульмане проводят эту ночь за чтением Священного Корана и обращаются с мольбами ко Всевышнему. Лучшее дуа (молитва), которому обучил Посланник Аллаха: “О Аллах, ты прощающий и любишь прощать — прости меня”.Ернат Алибаев.

Чего делать нельзя.

○ грешить;

○ ссориться и враждовать;

○ сплетничать и клеветать;

○ проводить время без пользы.

«Словом, все деяния, которые являются запрещаемыми и порицаемыми не только в эту священную ночь. Важно понимать, что награда за благое воздастся в неограниченном количестве. А совершение запретного будет огромной ошибкой», — предупреждает имам.

О чем просить.

О чем угодно. Главное — от души и с точки зрения реальных потребностей, а не непомерных желаний. Так, кроме просьбы о прощении грехов, можно помолиться о здоровье, благополучии родных и близких, спокойствии в стране и мире во всем мире.

Ернат Алибаев заверил: Аллах прощает и слышит каждого, кто обращается к нему с покаянием.

Вместе с тем следует понимать, что Қадір түні бывает лишь раз в году. Это милость Создателя, которую не следует тратить на бесцельный скроллинг ленты соцсетей или просмотр сериала.

Заполните эту ночь поклонением, размышлением о Творце и поминанием его. Обращайтесь с просьбами и мольбами — Аллах непременно примет их, подытожил имам.