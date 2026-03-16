Кадыр түн: как провести Ночь предопределения, чтобы заслужить прощение

«В эту ночь впервые был ниспослан Коран, она лучше, чем тысячи месяцев, прошедших в поклонении. В эту ночь спускаются ангелы вместе с главным из них Джибрилем (Джабраилом). Это ночь спокойствия и благословения, в которой происходит определение судеб на следующий год», — говорит Алибаев.