Арагчи: Иран ведёт переговоры с рядом стран о проходе через Ормузский пролив

Иран может позволить группе судов, принадлежащих нескольким странам, безопасно проходить через Ормузский пролив. Соответствующие переговоры уже ведутся, информировал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам министра, несколько стран связались с Ираном по вопросу предоставления безопасного прохода для судов.
«Решать это нашим военным, и они уже решили позволить группе судов безопасно пройти»— сказал Аббас Аракчи в интервью телерадиосети CBS.
Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.
Также Трамп призвал страны-получатели нефти самим позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.
В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонил предложение американского президента Дональда Трампа об отправке военных кораблей для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а в аппарате канцлера ФРГ Мерца отказались обсуждать с прессой этот вопрос.