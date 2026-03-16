Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арагчи: Иран ведёт переговоры с рядом стран о проходе через Ормузский пролив

В МИД Ирана заявили, что группе судов будет разрешено безопасно пройти через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Иран может позволить группе судов, принадлежащих нескольким странам, безопасно проходить через Ормузский пролив. Соответствующие переговоры уже ведутся, информировал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По словам министра, несколько стран связались с Ираном по вопросу предоставления безопасного прохода для судов.

«Решать это нашим военным, и они уже решили позволить группе судов безопасно пройти»— сказал Аббас Аракчи в интервью телерадиосети CBS.

Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.

Также Трамп призвал страны-получатели нефти самим позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонил предложение американского президента Дональда Трампа об отправке военных кораблей для восстановления коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а в аппарате канцлера ФРГ Мерца отказались обсуждать с прессой этот вопрос.

