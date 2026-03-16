Морковь стремительно дорожает в Казахстане

В феврале в Казахстане фиксировался сильный рост цен на некоторые социально значимые овощи, например, на помидоры и картофель. Однако в марте начала сильно дорожать морковь. Согласно данным Бюро национальной статистики, всего за неделю, то есть с 4 по 11 марта, цены на морковь выросли сразу на 2,3%. Это самый сильный прирост среди всех социально значимых продовольственных товаров.
При этом большая часть других овощей показала или умеренный рост, или вовсе снижение цен: белокочанная капуста — плюс 0,7% за неделю; картофель — плюс 0,1%; огурцы — минус 6,2%; помидоры — минус 0,2%; репчатый лук — минус 3,2%. В годовом разрезе морковь также оказалась лидером по росту цен. В среднем социально значимые продовольственные товары за год подорожали всего на 6,2%, при общей инфляции 11,7%, однако морковь показала прирост сразу на 25,8%.
Сейчас средняя стоимость килограмма моркови в Казахстане составляет 201 тенге. Однако в некоторых городах цены выше. Например, в Жезказгане килограмм стоит в среднем 265 тенге, в городе Қонаев — 254 тенге, а в Актау — 235 тенге. В Алматы морковь продается в среднем по 198 тенге, в Шымкенте — 208 тенге, а в Астане — 196 тенге.
Самые низкие цены на этот овощ зафиксированы в Павлодаре — всего 129 тенге за килограмм. Между тем о росте цен на овощи весной ранее предупреждали в Министерстве сельского хозяйства, отметив, что подорожание будет носить сезонный характер.