Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили выплачивать отцам по 500 тыс рублей: вот что нужно сделать, чтобы получить деньги

В Госдуме хотят выдавать отцам по 500 тыс рублей, если они смотрят за детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме хотят ввести выплаты для отцов, которые принимают участие в уходе за ребёнком. С таким предложением к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Автор инициативы предлагает выплачивать отцам 500 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей.

«Прошу рассмотреть возможность введения дополнительной меры государственной поддержки — программы “Папин капитал” за вовлеченное и ответственное отцовство», — цитирует Чернышова ТАСС.

На выплату могут претендовать мужчины, которые подтвердят, что в первые годы жизни ребёнка участвовали в уходе за ним. Таким подтверждением может служить оформление отпуска по уходу за ребёнком, уточнил Чернышов.

Накануне в России анонсировали новые правила назначения единого пособия многодетным семьям.

Накануне в России анонсировали новые правила назначения единого пособия многодетным семьям.