В ГД предложили выплачивать отцам по 500 тыс рублей: вот что нужно сделать, чтобы получить деньги

В Госдуме хотят ввести выплаты для отцов, которые принимают участие в уходе за ребёнком. С таким предложением к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Автор инициативы предлагает выплачивать отцам 500 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей.
«Прошу рассмотреть возможность введения дополнительной меры государственной поддержки — программы “Папин капитал” за вовлеченное и ответственное отцовство», — цитирует Чернышова ТАСС.
На выплату могут претендовать мужчины, которые подтвердят, что в первые годы жизни ребёнка участвовали в уходе за ним. Таким подтверждением может служить оформление отпуска по уходу за ребёнком, уточнил Чернышов.
Накануне в России анонсировали новые правила назначения единого пособия многодетным семьям.
