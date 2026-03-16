Минздрав сказал, в какую систему внесли данные о более чем двух миллионах белорусов

Минздрав сказал, куда внесли данные о более чем двух миллионах белорусов. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
В стране идет опытно-промышленная эксплуатация централизованной системы здравоохранения, которая была создана белорусскими разработчиками.
— На сегодняшний момент введена информация в систему более чем о двух миллионах наших граждан, — уточнила Елена Богдан.
По ее словам, проводится работа над доработкой личного кабинета пациента. Первый заместитель главы Минздрава пояснила, что подобное делается для того, чтобы у пациента была возможность видеть свои анализы:
— И мы планируем, что эту работу в течение 2026 года сделаем. Чтобы все, что происходит с пациентом, мы видели.
