Жители Иркутской области могут стать волонтерами для помощи в голосовании за объекты благоустройства

Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет. Всероссийское голосование проводится в рамках мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Волонтеры будут в общественных местах рассказывать о проектах, предложенных к участию во Всероссийском голосовании, помогать проголосовать в упрощенном формате и оказывать консультационную поддержку.
«Одна из национальных целей развития страны — комфортная и безопасная среда для жизни. Национальный проект “Инфраструктура для жизни” — один из неотъемлемых инструментов ее достижения. В рамках него мы вместе с регионами и муниципалитетами последовательно ведем работу по благоустройству общественных пространств, и она дает ощутимые результаты. Важно, чтобы жители сами выбирали, какое место преобразится в их городах. Волонтеры в этом процессе выступают проводниками для жителей, помогая принять участие в голосовании. За все время более 500 тысяч добровольцев внесли свой вклад в благоустройство городов. Мы высоко ценим их помощь — благодаря активности добровольцев все больше россиян включаются в решение вопросов развития своих городов», — сказал Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Волонтерская поддержка проекта осуществляется шестой год подряд. В задачи волонтеров в первую очередь входит оповещение жителей о дизайн-проектах общественных пространств, вынесенных на голосование, и помощь в выборе предпочтительного объекта через портал Госуслуг. В числе таких пространств — парки, набережные, скверы, пешеходные и рекреационные зоны, а также центральные городские площади, предлагаемые для благоустройства. Кроме того, волонтеры отвечают на вопросы граждан: от сроков реализации проектов до того, как можно самому выступить с инициативой и предложить свой объект.
«В Иркутской области ежегодно растет как число жителей, участвующих в голосовании, так и число тех, кто помогает процессу в качестве волонтера. Если в первые годы в проекте было задействовано чуть более тысячи добровольцев, то в 2025 году их количество увеличилось до 2517 человек. В этом году мы расширяем перечень населенных пунктов, которые будут принимать участие в голосовании, и ожидаем, что в ряды волонтеров вступят и жители этих территорий, чтобы внести свой вклад в развитие и процветание родного муниципалитета», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В 2026 году Всероссийское голосование планируется к проведению не только на территориях муниципальных образований с численностью свыше 20 тысяч жителей, но и в муниципалитетах, где расположены опорные населенные пункты, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Ежегодно мы помогаем организовывать волонтерский корпус мероприятий по формированию комфортной городской среды. Волонтеры предварительно проходят обучение, обеспечиваются необходимой экипировкой, им будут назначены кураторы и предложен удобный график участия в разных событиях. Надеемся, что и в этом году у нас получится собрать большую команду из помощников, которые активно включатся в жизнь своих муниципальных образований», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
По всем вопросам, связанным с набором волонтеров в Иркутской области, можно обратиться в отдел развития добровольческой (волонтерской) деятельности ОГБУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи», телефон: