На Байкале усилили патрулирование популярных туристических направлений

Спасатели МЧС России совместно с правоохранительными органами проводят рейды на льду Байкала. Под особый контроль взяты традиционные места отдыха туристов — районы Хужира, Большого Голоустного, Слюдянки и Листвянки.

Источник: РИА "Новости"

В связи с потеплением и изменением структуры льда, межведомственные группы ежедневно мониторят обстановку. Для повышения эффективности работы задействована беспилотная авиация МЧС, включая аппараты самолетного типа. С помощью дронов инспекторы выявляют нарушителей, выезжающих на лед вне официальных переправ.

«Беспилотники фиксируют государственные номера автомобилей. Водители, допустившие выезд на лед в неположенном месте, привлекаются к ответственности. Если кто-то пытается умышленно скрыть номера, наши группы выдвигаются к таким нарушителям в первую очередь», — пояснил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

С отдыхающими проводятся профилактические беседы и распространяются памятки о правилах безопасности. Спасатели предупреждают: из-за дневных плюсовых температур на Байкале активизировались процессы таяния, появились трещины и участки открытой воды. Выход и выезд на лед вне разрешенных зон смертельно опасен.