Из Красноярского края выдворят еще 20 мигрантов

В Енисейском округе Красноярского края после полицейского рейда 20 мигрантов будут выдворены с территории страны. Нарушителей полицейские обнаружили во время рейда на территориях угольного и деревообрабатывающего предприятий. Правоохранители проверили более 70 мигрантов, 24 из них доставили в отдел полиции. 20 иностранцев выдворят из РФ, на них составили 40 протоколов по статьям о нарушении правил въезда в Россию и режима пребывания в стране. Еще четверо человек за трудоустройство без разрешения на работу или патента заплатят по 2 тысячи рублей штрафа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации незаконной миграции в отношении руководителя одного из предприятий. Также работодателей привлекут к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности. За всех иностранных нарушителей наниматели могут заплатить до 5 млн штрафа.