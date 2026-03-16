Красноярец выиграл золото на Паралимпиаде-2026 и стал четырехкратным чемпионом

Горнолыжник из Красноярска Алексей Бугаев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии.
Спортсмен стал лучшим в слаломе среди участников категории LW6 (спортсмены с поражением одной верхней конечности). По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 28,55 секунды, опередив новозеландца Адама Холла и швейцарца Робина Кюша.
Ранее на этих играх Бугаев уже взял две бронзы — в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Нынешняя победа стала для него четвертым паралимпийским золотом в карьере: ранее он дважды выигрывал на соревнованиях в Сочи 2014 года и единожды в Пхёнчхане в 2018 году.
Паралимпиада-2026 проходила с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступали под своим флагом. Всего сборная завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые, заняв третье место в общем зачете. Алексей Бугаев завершил выступление последним из россиян.
