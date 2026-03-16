Где закрыты и открыты дороги в Казахстане 16 марта

В Казахстане 16 марта из-за ухудшения погодных условий введены ограничения движения на некоторых участках автодорог. В Актюбинской области временно закрыли трассу для грузового и общественного транспорта, а в Костанайской области движение по нескольким дорогам, наоборот, открыли, передает BAQ.kz.
Где закрыто движение.
С 08:00 16 марта введено временное ограничение для грузовых автомобилей и общественного транспорта в Актюбинской области.
Ограничение действует на участке республиканской автодороги:
«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР».
с 776 по 1153 км — от АЗС «ЭКО Ойл» до поселка Иргиз.
Предварительно движение планируют открыть в 12:00 16 марта.
Где открыли дороги.
В Костанайской области с 08:00 16 марта движение открыто для всех видов транспорта на нескольких участках республиканских трасс:
«Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» участок Тобыл — Сарыколь (555−682 км); «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» участок Бестобе — Рудный (320−501 км); «Костанай — Аулиеколь — Сурган» участок Тобыл — Октябрьский (8−218 км).
Погода на дорогах.
По данным дорожных служб, 16 марта снег и метель местами ожидаются в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях, а также в области Абай.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать ухудшение погодных условий.
Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить в круглосуточном колл-центре 1403.