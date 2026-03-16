В Ростове во время рабочей недели с 16 по 20 марта обещают до +12 градусов

В Донской столице рабочая неделя будет, преимущественно, облачной, а столбики термометров днем не опустятся ниже +10 градусов.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 марта, утром в Ростове будет +7 градусов тепла, днем +11, вечером и ночью +9 и +6 соответственно. Первый день рабочей недели будет облачным, но осадков не обещают. Порывы ветра составят от 4 до 6 метров в секунду.
Во вторник, 17 марта, утром будет +5, днем +10, вечером и ночью +9 и +6 соответственно. На небе по-прежнему облачно, но без дождя. Ветер 3−4 метра в секунду.
В среду, 18 марта, столбики термометра покажут +6, днем +11 градусов, вечером и ночью +9 и +6 соответственно. В первой половине дня возможен дождь, ветер 3−4 метра в секунду.
В четверг, 19 марта, утром +5, днем +12 градусов, вечером и ночью +10 и +7 соответственно. Облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер 4−5 метров в секунду.
В пятницу, 20 марта, утром +6, днем +12, вечером и ночью +10 и +8 соответственно. Во второй половине дня возможны осадки. Порывы ветра составят 6−7 метров в секунду.
