Можно ли заниматься на тренажерах пенсионерам и детям?

У людей, выходящих на пенсию, высвобождается достаточно большое количество времени. Многие выбирают потратить его с пользой и в хорошей компании. Например, записаться в тренажёрный зал и брать с собой на тренировки внуков.
В каких случаях занятия укрепят здоровье, а в каких они противопоказаны, корреспонденту krsk.aif.ru рассказал врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Дмитрий Козик.
"Абсолютное противопоказание к занятиям в тренажёрном зале — наличие тяжёлого психического заболевания. В остальных случаях тренироваться можно, — говорит доктор. — Но начинать занятия нужно с тренером или спортивным врачом, который подберёт адекватную вашим физическим возможностям нагрузку и обучит правильной технике выполнения упражнений. Тренажёрный зал — это не только зона тяжёлого веса. Сюда приходят восстанавливаться после травм. В кардиозоне на позднем этапе реабилитации занимаются люди, перенёсшие инфаркт. Даже инвалиды-колясочники тренируются в зале, но только в присутствии сопровождающих.
Детям до 14 лет по законодательству РФ заниматься с тяжёлым весом нельзя. Но можно отрабатывать индивидуально с инструктором или врачом спортивной медицины технику выполнения упражнений без отягощения, укреплять связки. Важная деталь для всех: при повышенной температуре тела или обострении хронического заболевания визит в зал лучше отложить до выздоровления".
Хорошим видом полезной нагрузки для пенсионеров и детей также считаются занятия плаванием. В Красноярске люди старшего возраста могут без оплаты посещать группы здоровья в одном из новых современных бассейнов.