Москвичам рассказали о рекордной погоде в понедельник

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рекордно теплая погода ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, осадки исключены, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией азиатского антициклона. Сохранится малооблачная погода, осадки исключены. Температура воздуха плюс 9 — плюс 11. Возможен повтор рекорда 2015 года, когда в этот день было плюс 10,3», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 1−6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.
«До четверга характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, без осадков. В сумерках будет подмораживать до 0 — минус 3, на пике максимального дневного прогрева столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 9 до плюс 12. В конце рабочей недели погода может испортиться», — добавил он.