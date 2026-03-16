Омичам пообещали облагородить в текущем году 9 остановочных пунктов

Мэр Омска анонсировал на своей странице в социальной сети «Телеграм» ремонт и облагораживание в этом году девяти остановочных пунктов. На выделенных 25 миллионов рублей планируется установить кое-где новые павильоны и обновить асфальт и тротуарную плитку.
«В этом году еще девять остановочных пунктов станут более удобными для маломобильных групп населения. Работы, на которые выделено почти 25 миллионов рублей», — говорится в сообщении официального телеграм-канала Сергея Шелеста.
По информации градоначальника, ремонт будет проведен на остановках «Автоматика» (в сторону ул. Петра Осминина), «Столовая» (в сторону ул. Лизы Чайкиной), «ул. Лизы Чайкиной» (в сторону ул. Кирова), «Парк культуры и отдыха» (в сторону ул. Масленникова), «Магазин “Мысль” (в сторону ПО им. П. И. Баранова), “Учхоз” и “4-я Челюскинцев” (в обоих направлениях). Также чиновник сообщил о сроках работ: их планируют завершить в июле.
Стена подъезда в омской пятиэтажке «уехала» и провалилась внутрь.