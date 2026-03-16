Что делать, если водитель автобуса проехал вашу остановку: разъяснение Роспотребнадзора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель края обратился к специалистам Роспотребнадзора с вопросом: водитель городского автобуса проехал его остановку, несмотря на то что пассажир заранее встал у выхода.
Высадили его только на следующей остановке, а требование вернуть деньги за проезд водитель отклонил.
В ведомстве пояснили, что по правилам регулярных перевозок автобус обязан останавливаться на всех остановочных пунктах маршрута, предусмотренных расписанием. Исключение составляют только остановки «по требованию», где посадка и высадка пассажиров осуществляется по просьбе пассажира.
Если водитель проигнорировал установленную остановку, пассажир вправе обратиться к перевозчику с претензией. В ней можно потребовать возврата стоимости проезда, возмещения возможных расходов, а также компенсации морального вреда.
Претензия составляется в двух экземплярах. Один передается перевозчику, второй — с отметкой о вручении — остается у пассажира. Если передать документ лично невозможно, его можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении.