Указывали на Турцию и Болгарию: Евродепутаты опозорились на весь мир, пока искали Иран на карте мира

Депутаты Европарламента опозорились на весь мир и вызвали большой скандал после того, как не смогли найти на карте мира Иран. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Видео, раскрывающее уровень образования европейских политиков, было записано еще в начале марта. Но вот обратили внимание на ролик только сейчас. Сотни пользователей соцсетей были возмущены увиденным.
«Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента», — говорится в материале.
Так, например, евродепутат Эмма Рафовиц указала на Болгарию, а ее коллега Фабьенн Келлер — ткнул в Турцию.
Другой представитель ЕП Манон Обри, сетует, мол, все это было бы смешно, если бы этим же людям не приходилось проводить голосование относительно войны США и Ирана. Вместе с тем, добавила евродепутат, это наглядно демонстрирует, почему часть политиков не решается осудить войну.
Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи высмеял Европу. Он отметил, что европейские страны ошибочно полагали, что поддержка войны против Ирана поможет им получить помощь от США в противостоянии с Россией.
Вместе с тем, в Европе высказали Трампу осторожное «против» военного конфликта США и Ирана. При этом лидеры G7 озвучили просьбу по Ирану.