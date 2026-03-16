Полиция Алматы усилила меры из-за матча «Кайрат» — «Актобе»

Полиция Алматы усиливает меры безопасности на матче футбольных клубов «Кайрат» — «Актобе», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы состоится футбольный матч между казахстанскими клубами «Кайрат» и «Актобе», напомнили стражи порядка. В связи с проведением игры полиция города принимает дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на стадионе и прилегающей территории.

По словам начальника ДП Алматы Айдына Кабдулдинова, порядок во время спортивного мероприятия будет находиться под постоянным контролем. «В день матча меры безопасности на стадионе и прилегающей территории будут максимально усилены. Будут задействованы дополнительные силы полиции, а сама территория проведения матча будет находиться под постоянным контролем», — подчеркнул глава полицейского ведомства.

Кабдулдинов призвал болельщиков соблюдать правила поведения на стадионе. «Футбол — это эмоции, поддержка и преданность своей команде. Но есть правило, которое одинаково для всех: закон и общественный порядок превыше любых эмоций», — отметил начальник ДП.

В полиции напомнили, что любые попытки нарушить общественный порядок будут немедленно пресекаться. «Агрессия, провокации, оскорбления, нецензурная лексика, хулиганские действия, а также использование запрещенных предметов недопустимы. Реакция полиции будет мгновенной. Нарушители будут установлены, а каждый факт получит правовую оценку», — подытожил руководитель алматинской полиции.