В Генической больнице отремонтируют женскую консультацию и инфекционное отделение

ГЕНИЧЕСК, 16 марта. /ТАСС/. Ремонтные работы запланированы в 2026 году в женской консультации и инфекционном отделении Генической центральной районной больницы Херсонской области. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.
«У нас поэтапное развитие материально-технической базы Генической больницы. В этом году проведем ремонт женской консультации, инфекционного отделения. Завершается ремонт терапевтического отделения. И начнется в этом году проектирование и строительство хирургического корпуса», — сказала она.
Борчанинова подчеркнула, что Геническая больница должна быть хорошо оснащена оборудованием и укомплектована кадрами, так как на данный момент выполняет роль областного медицинского центра. «Все эти мероприятия и все эти большие деньги, которые потрачены на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, призваны приблизить к нам одну цель — чтобы медицина в Херсонской области стала доступной для населения», — отметила министр.
Ранее поликлиника в Геническая больнице начала работу после капитального ремонта, организованного в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы были проведены в рекордные сроки — за семь месяцев. Главврач больницы Лилия Санджиева уточнила в беседе с ТАСС, что в поликлинике обновили центр амбулаторной онкологической помощи, дневной стационар, манипуляционную.
После 1 апреля начнется строительство хирургического отделения в Генической больнице, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.