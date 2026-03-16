В Красноярске за выходные остановили 25 пьяных водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярска выявили на дорогах города 25 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.
Как сообщили в полиции, среди задержанных шесть человек ранее уже попадались на таком нарушении. В отношении них возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
Кроме того, выяснилось, что шесть из остановленных водителей вообще не имели права управления транспортом.
За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Если водитель повторно садится за руль пьяным, ему грозит уже уголовная ответственность.
Помимо этого, за выходные автоинспекторы задержали еще 32 трезвых автомобилиста, которые управляли машинами без водительских прав.
Автомобили всех нарушителей были эвакуированы и помещены на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция напоминает жителям города, что о нетрезвых водителях можно сообщать по телефону «Синяя линия» — 263−10−19, а также через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.