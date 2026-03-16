В Москве ожидается рекордно тёплая погода до +11 градусов 16 марта

В Москве в понедельник ожидается необычно тёплая для марта погода. Температура воздуха может подняться до +11 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, погоду будет определять западная периферия азиатского антициклона. В течение дня ожидается малооблачная погода без осадков.
Днём температура составит от +9 до +11 градусов. При этом может быть повторён температурный рекорд 2015 года, когда 16 марта в Москве зафиксировали +10,3 градуса.
Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит около 754 миллиметров ртутного столба.
По словам синоптика, такая погода сохранится в столичном регионе до четверга. Осадков не ожидается, будет переменная облачность.
Ночью температура может опускаться до 0…−3 градусов. Днём воздух будет прогреваться примерно до +9…+12 градусов.
В конце рабочей недели, по предварительному прогнозу, погода может ухудшиться.
Читайте также: Последний захват самолёта в РФ — как развивались события на захваченном Ту-154.