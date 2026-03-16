Иркутская область примет участие в фестивале «Алтаргана-2026» в Бурятии

Планируется, что на фестивале выступит около трех тысяч человек, десятки тысяч станут зрителями. Состоится шесть спортивных состязаний и 18 творческих конкурсов, в том числе по новым направлениям. Это конкурс исполнителей на традиционных музыкальных инструментах «Сууха-хуур» и «Суур», бурятского танца «Нютагай бүжэг» и выставка монгольской каллиграфии. Иркутская область представит делегатов во всех творческих номинациях. Это конкурсы фольклорных коллективов «Один день бурята», бурятских народных песен, народных сказителей улигершинов и исполнителей одической поэзии, красавиц «Дангина», работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность», бурятской поэзии и эссе. В Иркутской области оператором фестиваля является Центр культуры коренных народов Прибайкалья при поддержке министерства культуры региона, он осуществляет комплексную подготовку и сопровождение делегации.