Иркутская область примет участие в фестивале «Алтаргана-2026» в Бурятии

От нашего региона в нем примут участие 200 делегатов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков на заседании Международного организационного комитета в Улан-Удэ. Участие в работе приняли представители Монголии, Китая, Забайкальского края и Иркутской области, в том числе директор Центра культуры коренных народов Прибайкалья Александр Стариков. Заседание Международного организационного комитета возглавил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Алтаргана — 2026» — это яркое культурное событие, направление на сохранение и развитие уникальной традиционной культуры бурятского народа. Фестиваль является площадкой для обмена опытом, демонстрации мастерства в народных промыслах, музыкальном и танцевальном искусствах. Он соединяет поколения, позволяя молодым бережно прикоснуться к наследию предков, а старшим — увидеть, как традиции обретают новую жизнь в современном мире", — сказал Андрей Южаков.
Планируется, что на фестивале выступит около трех тысяч человек, десятки тысяч станут зрителями. Состоится шесть спортивных состязаний и 18 творческих конкурсов, в том числе по новым направлениям. Это конкурс исполнителей на традиционных музыкальных инструментах «Сууха-хуур» и «Суур», бурятского танца «Нютагай бүжэг» и выставка монгольской каллиграфии. Иркутская область представит делегатов во всех творческих номинациях. Это конкурсы фольклорных коллективов «Один день бурята», бурятских народных песен, народных сказителей улигершинов и исполнителей одической поэзии, красавиц «Дангина», работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность», бурятской поэзии и эссе. В Иркутской области оператором фестиваля является Центр культуры коренных народов Прибайкалья при поддержке министерства культуры региона, он осуществляет комплексную подготовку и сопровождение делегации.
Фестиваль проходит раз в два года поочередно на площадках, расположенных в Иркутской области, Республике Бурятии, Забайкальском крае и в Монголии. Иркутская область впервые приняла участие в нем в 2006 году, дважды выступала организатором в 2008 и 2018 годах. В 2024 году на фестивале, который проходил в Монголии, делегация Иркутской области завоевала 21 медаль: три золотые, девять серебряных и восемь бронзовых, а также диплом лауреата.