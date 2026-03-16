20 мигрантов выгонят из России после рейда в Енисейском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские провели рейд на территории угольного и деревообрабатывающего предприятий в Енисейском округе.
Всего силовики проверили более 70 иностранцев. В отдел полиции для дальнейшего разбирательства доставили 24 человека.
В итоге на 20 мигрантов составили 40 административных протоколов. Их обвинили в незаконной работе и нарушении правил пребывания в России. В полиции приняли решение выдворить этих граждан за пределы страны.
Еще четверо иностранцев из стран ближнего зарубежья получили административные протоколы. Основное нарушение — работа без разрешения или патента. Им назначили штрафы по две тысячи рублей, сообщают в МВД по Красноярскому краю.