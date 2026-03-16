Глава КГК назвал сферы, где есть большие деньги и больше всего посредников

Глава КГК Беларуси озвучил сферы, в которых больше всего посредников.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов в эфире «Первого информационного телеканала» назвал сферы, где есть большие и больше всего посредников.

Глава КГК заметил, что фактов много и привел подробности. Он обратил внимание, что в 2025 году было заведено 71 уголовное дело, в другие правоохранительные органы было направлено более 1200 сообщений о необоснованном посредничестве. Однако это, заметил Герасимов, верхушка айсберга.

Василий Герасимов также озвучил сферы, для которых характерно необоснованное посредничество:

— Это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, медицина. Там, где большие деньги, там есть необоснованное посредничество. Оно может быть связано как с коррупцией, так и с большим желанием сразу заработать те финансовые ресурсы, которые абсолютно не обоснованы.

Он подчеркнул, что в каждом конкретном случае разбираются. Председатель Комитета госконтроля отметил, что есть случаи, когда объективно необходим посредник:

— Есть случаи, когда производитель торгует только через дилеров, например. И вот это тоже своеобразный посредник. Поэтому тут надо смотреть в зависимости от ситуации. Но ярких примеров более чем достаточно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил бизнесменов, из-за чего с ними «разговор будет короткий».

Тем временем Лукашенко сообщил, кто у него просит о повышении заработной платы: «А у кого заберем?».

Кроме того, Лукашенко рассказал, как выбирает руководящие кадры в Беларуси: «Залезть можем в любую “дыру” и перепроверить человека».

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше