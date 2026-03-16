«Ты — наша надежда»: Жулдыз Абдукаримова растрогала Казнет признанием

«Ты умный, добрый и сильный духом. Иногда упрямый, иногда слишком мягкий. Но самое главное — ты искренний, настоящий. И для меня каждая черта твоего характера дорога. Сын мой, пусть твоя дорога в жизни всегда будет светлой и открытой. Добивайся всего своим умом, трудом и честным старанием. Пусть твое имя и твоя судьба будут достойны друг друга, а сам ты вырастешь сильной и благородной личностью».Жулдыз Абдукаримова.