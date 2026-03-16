Красноярцам напомнили, где можно привиться от клеща

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае почти все территории являются эндемичными по заболеваниям, передающимся клещами. Основными переносчиками являются иксодовые клещи: 2,5−3% заражены вирусом клещевого энцефалита, а около 30% — возбудителем болезни Лайма.
Самой эффективной профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация, отмечают в краевом минздраве. Плановая схема включает три прививки: первую — в октябре‑ноябре, вторую — в феврале‑марте, третью через 9−12 месяцев. Далее вакцинацию повторяют раз в три года перед эпидсезоном. Для школьников прививки бесплатные в образовательных учреждениях, взрослые могут пройти вакцинацию за личные средства или за счет работодателей.
В Красноярске привиться можно в следующих прививочных кабинетах:
ул. К. Маркса, 47 — КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД», 8:00−18:00 в будни, тел. 226−84−10.
ул. Урицкого, 120 — ООО «КрасБиоМед-Иммуно», 9:00−17:00 в будни, тел. 211−07−45, 211−07−20, 211−45−15.
ул. Тамбовская, 3 — поликлиника № 1 КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5», 9:00−14:00 в будни, каб. 1−18, тел. 234−74−14.
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 4 — Консультативно-диагностический центр КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5», 9:00−14:00 в будни, каб. 1−14, тел. 234−74−14.
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 80 «А» — поликлиника № 5 КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5», 9:00−14:00 в будни, каб. 25, тел. 234−74−14.
ул. Павлова, 4, стр. 7 — КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1», касса и прививочный кабинет 8:00−16:30 в будни, каб. 1−18, тел. 262−60−41, 234−03−21.
ул. Курчатова, 17, стр. 5 — КГУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4», пн-пт 8:00−20:00, сб 8:00−16:00, тел. 234−07−97.
ул. Воронова, 35 Г — КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14», «Центр Здоровья» (цокольный этаж), 8:00−16:00 (кроме выходных), тел. 222−50−02.
ул. Тельмана, 14А — КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14», поликлиника № 1, 8:00−16:00 в будни, каб. 4, тел. 222−50−02.
ул. Весны, 11 — КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14», поликлиника № 2, 8:00−16:00 в будни, каб. 9, тел. 222−50−02.
ул. Партизана Железняка, 30 — КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14», поликлиника № 3, 9:00−16:00 в будни, каб. 15, тел. 222−50−02.
После присасывания клеща важно обратиться в травматологический пункт для его удаления и отправки на исследование. Детям до 7 лет вводят специфический иммуноглобулин бесплатно. Взрослым не привитым показана экстренная профилактика ИГ КВЭ или препаратом йодантипирин. При угрозе борреллиоза врач назначает антибиотикопрофилактику.