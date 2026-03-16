Красноярцам напомнили, где можно привиться от клеща

Самой эффективной профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация, отмечают в краевом минздраве. Плановая схема включает три прививки: первую — в октябре‑ноябре, вторую — в феврале‑марте, третью через 9−12 месяцев. Далее вакцинацию повторяют раз в три года перед эпидсезоном. Для школьников прививки бесплатные в образовательных учреждениях, взрослые могут пройти вакцинацию за личные средства или за счет работодателей.