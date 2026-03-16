Уровень безработицы в Башкирии составил полпроцента

За первый месяц года статус безработного получили 1,6 тысячи жителей. Трудоустроиться удалось 700 человекам. При этом работодатели заявили о потребности в 23,4 тысячи сотрудников. По сравнению с декабрем спрос на работников снизился на 20,4 процента.