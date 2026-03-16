Уровень безработицы в Башкирии составил полпроцента

К концу января на учете в центрах занятости Башкирии состояли 10 тысяч человек, сообщили в Башстате. Из них 8,8 тысячи имели официальный статус безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 процента от численности рабочей силы.
За первый месяц года статус безработного получили 1,6 тысячи жителей. Трудоустроиться удалось 700 человекам. При этом работодатели заявили о потребности в 23,4 тысячи сотрудников. По сравнению с декабрем спрос на работников снизился на 20,4 процента.
