Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 марта

Энергетики объявили адреса, где 16 марта отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 16 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Зоологическая, 47−77;

— улица Офицерская, 2−62 и 1−55;

— улица Армейская, 2−24 и 1−27;

— улица Безымянная Балка, 2−30;

— переулок Дальний, 2−42 и 1−15;

— переулок Поддубного, 2−12 и 1−17;

— улица Комсомольская, 44−80 и 1−67;

— улица 29-я линия, 16;

— улица 31-я линия, 19−33 и 18−34;

— улица 33-я линия, 1−41 и 2−36;

— улица 35-я линия, 1−17 и 2−48;

— улица 37-я линия, 2−8 и 7−23;

— улица 39-я линия, 1−33 и 2−22;

— улица Сарьяна, 38−48;

— улица 45-я линия, 2−14;

— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;

— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;

— улица Грекова, 3−35 и 4−34;

— улица Полторацкого, 91−119;

— улица Вавилова, 67/Г, 69, 69/Д, 69/Е и 71/Г;

— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;

— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;

— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;

— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;

— переулок Новороссийский, 31−33;

— улица Вяземцева, 35−57 и 56−76;

— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;

— улица Кадровая, 1−71 и 2−92;

— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;

— улица Пулковская, 1−73 и 2−78;

— улица Сквозная, 1−87 и 2−84;

— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;

— переулок Дзержинского, 1;

— улица Новгородская, 27−79 и 32−74;

— улица Керамическая, 1−13 и 2−14;

— переулок Кафельный, 1−19 и 2−18;

— переулок Паровозный, 1−37 и 2−26;

— переулок Поворотный, 1−19 и 2−22;

— улица Коммунаров, 70;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Комсомольская, 44−80 и 51−67;

— улица 37-я линия, 2−8 и 7−23;

— улица 39-я линия, 1−33 и 2−22;

— улица Сарьяна, 68;

— улица 45-я линия, 2−14.

С 9:00 до 15:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:

— улица Тельмана, 100 и 102;

— проспект Кировский, 65−67 и 96−106;

— улица Красноармейская, 107−125;

— улица Города Волос, 79−97;

— улица Антенная, 8−24 и 15−17.

С 10:00 до 12:00 света не будет:

— улица Прогрессивная, 1 и 3;

— улица Поэтичная, 23;

— улица 2-я Краснодарская, 68.

С 13:00 до 16:00 электроэнергию отключат:

— улица Прогрессивная, 5, 7/1 и 20;

— улица 2-я Краснодарская, 68 и 123;

— улица 1-я Краснодарская, 61;

— садоводческое товарищество «Красный садовод».

