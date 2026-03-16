Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 марта

В понедельник, 16 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Зоологическая, 47−77;
— улица Офицерская, 2−62 и 1−55;
— улица Армейская, 2−24 и 1−27;
— улица Безымянная Балка, 2−30;
— переулок Дальний, 2−42 и 1−15;
— переулок Поддубного, 2−12 и 1−17;
— улица Комсомольская, 44−80 и 1−67;
— улица 29-я линия, 16;
— улица 31-я линия, 19−33 и 18−34;
— улица 33-я линия, 1−41 и 2−36;
— улица 35-я линия, 1−17 и 2−48;
— улица 37-я линия, 2−8 и 7−23;
— улица 39-я линия, 1−33 и 2−22;
— улица Сарьяна, 38−48;
— улица 45-я линия, 2−14;
— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;
— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;
— улица Грекова, 3−35 и 4−34;
— улица Полторацкого, 91−119;
— улица Вавилова, 67/Г, 69, 69/Д, 69/Е и 71/Г;
— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;
— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;
— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;
— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;
— переулок Новороссийский, 31−33;
— улица Вяземцева, 35−57 и 56−76;
— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;
— улица Кадровая, 1−71 и 2−92;
— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;
— улица Пулковская, 1−73 и 2−78;
— улица Сквозная, 1−87 и 2−84;
— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;
— переулок Дзержинского, 1;
— улица Новгородская, 27−79 и 32−74;
— улица Керамическая, 1−13 и 2−14;
— переулок Кафельный, 1−19 и 2−18;
— переулок Паровозный, 1−37 и 2−26;
— переулок Поворотный, 1−19 и 2−22;
— улица Коммунаров, 70;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Комсомольская, 44−80 и 51−67;
— улица 37-я линия, 2−8 и 7−23;
— улица 39-я линия, 1−33 и 2−22;
— улица Сарьяна, 68;
— улица 45-я линия, 2−14.
С 9:00 до 15:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:
— улица Тельмана, 100 и 102;
— проспект Кировский, 65−67 и 96−106;
— улица Красноармейская, 107−125;
— улица Города Волос, 79−97;
— улица Антенная, 8−24 и 15−17.
С 10:00 до 12:00 света не будет:
— улица Прогрессивная, 1 и 3;
— улица Поэтичная, 23;
— улица 2-я Краснодарская, 68.
С 13:00 до 16:00 электроэнергию отключат:
— улица Прогрессивная, 5, 7/1 и 20;
— улица 2-я Краснодарская, 68 и 123;
— улица 1-я Краснодарская, 61;
— садоводческое товарищество «Красный садовод».
