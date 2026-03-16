В Усть-Ордынском проходит финальный этап турнира по народной игре «Шагай наадан»

В ходе финальных соревнований определятся победители в личном и в общекомандном первенстве. Состязания проходят в трех возрастных группах: среди дошкольников, среди школьников первых классов и среди школьников третьих-четвертых классов. Дети продемонстрируют умение быстро считать, логически мыслить, а также доброту, дружелюбие и уважение друг к другу, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Характерной особенностью игры «Шагай наадан» является вариативность, поэтому можно подбирать разновидности игры учитывая возраст детей. К примеру, воспитанники детских садов играют по одним правилам, школьники — по другим.