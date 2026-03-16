В Усть-Ордынском проходит финальный этап турнира по народной игре «Шагай наадан»

Предварительные соревнования муниципального уровня были организованы в шести районах Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонском районе и селе Одинск Ангарского городского округа. Всего в соревнованиях приняли участие около 600 участников дошкольного и младшего школьного возраста. К финальному этапу допущено более 60 детей.
«Современный статус традиционной бурятской игры “Шагай наадан” достаточно высокий. Состязания в “Шагай наадан” проходят на площадках международного бурятского фестиваля “Алтаргана” и международного этнокультурного фестиваля “Ёрдынские игры”. По инициативе администрации округа игра “Шагай наадан” с 2020 года ежегодно включается в спортивную программу областного культурно-спортивного праздника Сур-Харбан. С 2025 года администрация УОБО при всесторонней поддержке Иркутской региональной общественной организации по сохранению и развитию этнокультурного наследия народов “Нэгэдэл (“Единение”) проводит турнир для самых юных участников”, — сказал заместитель руководителя администрации УОБО Андрей Дмитриев.
Напомним, «Шагай наадан» — это настольная бурятская игра, вошедшая в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО. Краеведы предполагают, что эту игру кочевые племена знали уже в XIII веке. В фишках-косточках «зашифрованы» пять видов скота: овца, коза, корова, лошадь и верблюд. В игре «Шагай наадан» можно использовать косточки-лодыжки всех этих видов животных, но наибольшее распространение получили бараньи кости.
В ходе финальных соревнований определятся победители в личном и в общекомандном первенстве. Состязания проходят в трех возрастных группах: среди дошкольников, среди школьников первых классов и среди школьников третьих-четвертых классов. Дети продемонстрируют умение быстро считать, логически мыслить, а также доброту, дружелюбие и уважение друг к другу, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Характерной особенностью игры «Шагай наадан» является вариативность, поэтому можно подбирать разновидности игры учитывая возраст детей. К примеру, воспитанники детских садов играют по одним правилам, школьники — по другим.
Наградная атрибутика турнира подготовлена — кубки, медали и грамоты. По итогам личных первенств будут награждены 27 юных спортсменов. По лучшим результатам будет определен район-победитель.