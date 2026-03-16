Пожар в гараже на 40 квадратах потушили в Омском районе

Сотрудники МЧС ликвидировали семь возгораний и устраняли последствия трех ДТП за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС России по Омской области тушили серьезный пожар в поселке Магистральном Омского района, где горел гараж с автомобилем внутри.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 15 марта в 09:57. На место происшествия были направлены 14 сотрудников МЧС России с привлечением трех единиц техники. Площадь открытого горения составила 40 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие хозяйственные постройки, однако оперативные действия пожарных позволили локализовать пламя и не допустить распространения.

Ликвидация открытого горения завершена в 10:27. Пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

Еще один пожар произошел в Тевризском районе на трассе Тара — Усть-Ишим. В пути следования загорелся легковой автомобиль. На ликвидацию возгорания были направлены четыре сотрудника МЧС России и один пожарный автомобиль, к работе также привлекалась добровольная пожарная команда. Открытое горение ликвидировано в 19:28. Автомобиль поврежден полностью и восстановлению не подлежит. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Специалисты МЧС России напоминают: при обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 101 или 112, покинуть опасную зону и не предпринимать самостоятельных попыток тушения без соответствующих навыков и средств защиты. Своевременное обращение в экстренные службы позволяет минимизировать ущерб и сохранить жизнь и здоровье людей.

