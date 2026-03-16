Пожар в гараже на 40 квадратах потушили в Омском районе

Еще один пожар произошел в Тевризском районе на трассе Тара — Усть-Ишим. В пути следования загорелся легковой автомобиль. На ликвидацию возгорания были направлены четыре сотрудника МЧС России и один пожарный автомобиль, к работе также привлекалась добровольная пожарная команда. Открытое горение ликвидировано в 19:28. Автомобиль поврежден полностью и восстановлению не подлежит. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.