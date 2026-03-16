МНС предупредило белорусов, как накажут, если не уплатить налог на собаку. Подробности в эфире СТВ сообщила официальный представитель Министерства по налогам и сборам Юлия Таран.
Таран уточнила, что для регистрации животного белорусам необходимо обратиться в одно окно администрации района, в которых они проживают, и предоставить документы на собаку. Она пояснила: если у гражданина есть какие-то льготы, то предоставляются соответственные документы.
— Налог за владение собак начисляется в жировку, и начисляется он же лично коммунальными службами. То есть ежеквартально в жировку вносится сумма налога, и данные денежные средства вместе с оплатой за коммунальные услуги вносятся в бюджет, — сообщила официальный представитель МНС.
Юлия Таран подчеркнула: в случае, если налог был начислен, но белорус его не уплатил, будет предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа, пояснила она, может составить 15% от суммы неуплаченного налога, однако не менее 0,5 базовой величины, или 22,5 рубля (в марте 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
