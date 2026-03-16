Легкость общения и позитивный микроклимат: в Башне прошли лекции и мастер-классы «Формула добрососедства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в общественно-культурном центре «Башня» прошла большая встреча для жителей и гостей Норильска, посвященная теме добрососедства. Эксперты в области психологии и права рассказали, как выстраивать гармоничные отношения с окружающими, находить компромиссы в спорных ситуациях и создавать дружелюбную атмосферу.
Перед гостями Башни выступили городские эксперты. Практикующий психолог и МАК-практик Алена Капитанова провела лекцию «Создание позитивного микроклимата. Границы личного пространства и уважения личной жизни», после которой состоялся тренинг «Легкость общения. Снижение напряжения и развитие коммуникативных умений». Участники познакомились с основами бесконфликтного взаимодействия и попробовали применить полученные знания на практике.
Юрист и профессиональный медиатор, выпускница акселератора «Башня PRO.События» Анна Мойсей выступила с лекцией «Медиация — навигатор добрососедства». В формате открытой дискуссии она рассказала, как правовые инструменты и процедура медиации помогают находить компромиссы в спорах с соседями и коллегами.
Ещё одной частью образовательной программы стала лекция-презентация проекта «Привет, сосед!». Его автор Роза Новикова поделилась примерами реальных соседских инициатив и рассказала, как жители могут объединяться для развития своих дворов и районов.
Кульминацией образовательной программы стал мастер-класс по сборке и росписи чайных домиков. Вместе со спикерами участники смогли визуализировать собственную «формулу добрососедства», перенести идеи на декоративные изделия и забрать готовые домики с собой.
Параллельно на первом этаже Башни работали зоны свободного доступа для всех желающих. Гости участвовали в мастер-классе по созданию сувенирных магнитов «Раскрась Норильск», а также в кулинарном мастер-классе по украшению имбирных пряников.
В течение всего дня работали своп-точки: посетители обменивались книгами, комнатными растениями и сувенирными магнитами. Кроме того, на интерактивных флипчартах каждый смог оставить свои идеи о том, каким должно быть идеальное соседство, дополнив общую «формулу».
Акселератор социокультурных событий «Башня PRO.События» реализуется при поддержке фонда целевого капитала «Наш Норильск».
