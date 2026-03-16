«Закрывала долги, но всем было мало»: Стрелец прокомментировала состояние Лерчек

Журналист Надежда Стрелец прокомментировала ситуацию вокруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Интервьюер заявила, что внимательно следила за историей блогера и считает, что на нее долгое время оказывали сильное давление со стороны общества и хейтеров.
Телеведущая заявила, что ситуация вокруг Лерчек стала примером масштабной интернет-травли. По ее словам, общество нередко упрощает сложные истории, чтобы найти виноватого, превращая личные события в повод для обсуждений и насмешек.
— На Чекалину оказывали колоссальное давление. Она ходила на покаянные интервью и пыталась изо всех сил закрыть свои долги. Но всем было мало ее крови. Ее флирт с Натаном на реалити превратили в мем, фрагменты ее интервью изучали под лупой и устраивали шоу из каждой бытовой мелочи ее жизни. Еще вчера Лерчек была виновата во всех смертных грехах, а сегодня она стала жертвой этого общества, которое захлебывалось в праведном гневе. Каждый хейтер Лерчек виновен в том, что произошло, — отметила Стрелец.
Она подчеркнула в своем Telegram-канале, что культура интернет-хейта требует регулирования. Она считает, что люди, распространяющие оскорбления и зарабатывающие на чужих проблемах, должны нести ответственность за свои слова. Также она пожелала Чекалиной здоровья и выразила надежду, что блогер получит поддержку.
У Лерчек обнаружили онкологическое заболевание. Также девушке из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению медиков, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.