Алла Пугачева начала искать новое жилье после ударов по Кипру

Певица Алла Пугачева может переехать с Кипра в Болгарию на постоянное место жительства из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает программа «Новые русские сенсации», выходящая на телеканале НТВ.
Уточняется, что артистка уехала из России более четырех лет назад: за это время она сменила несколько стран проживания, но основным местом жительства стал Кипр.
Как утверждают репортеры телеканала, решение о переезде может быть связано с соседством с британской авиабазой Акротири, которая попала под удары на фоне обострения ближневосточного конфликта.
Сообщается, что Пугачева выставила виллу на Кипре на продажу. Также дом можно снять в аренду примерно за 1,4 миллиона рублей в месяц.
Авторы материала сообщают, что сейчас для певицы подбирают дом в Болгарии стоимостью около 48 миллионов рублей. Помимо этого, артистка также может переехать в Ереван или Юрмалу.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Алла Пугачева планирует приехать в Москву весной. Медиаменеджер отметил, что артистка может посетить столицу ради праздника весны. Ежегодно звезда символически «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Однако 1 марта сообщений о ее визите не было.
Певец Филипп Киркоров признался, что многие его хиты родились после встречи с бывшей супругой Аллой Пугачевой. Артист поблагодарил судьбу за встречу с певицей и пережитые с ней эмоции.