В нацпарке «Красноярские Столбы» 6-летний ребенок сломал ногу

Накануне днем на территории национального парка «Красноярские Столбы» неподалеку от скалы «Китайская стена» 6-летний мальчик сломал ногу. Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», ребенку потребовалась эвакуация. Ребенка погрузили на носилки и, сопровождении матери, доставили к выдвижному посту, а затем передали прибывшим медикам. В ведомстве попросили посетителей «Красноярских Столбов» не покорять вершины без специальной подготовки.