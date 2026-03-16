«Енисей» сыграл вничью с ярославским «Шинником»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Футболисты красноярского «Енисея» в матче 24-го тура Первой лиги на выезде сыграли вничью с ярославским «Шинником».
В начале встречи красноярцы создали несколько опасных моментов у ворот хозяев, свои подходы были у ярославцев, однако первая половина матча оказалась безголевой.
Во втором тайме «Енисей» открыл счет — на 61-й минуте с пенальти отличился Андрей Окладников. Игрок забивает уже в третьем матче подряд. На 78-й минуте футболист «Шинника» Даниил Корнюшин сравнял счет, и матч завершился со счетом 1:1.
После 24 игр «Енисей» с 28 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице, отмечает пресс-служба крайспорта. Следующую встречу красноярские «львы» проведут также на выезде в воскресенье, 22 марта, с «Уралом» из Екатеринбурга.