Во Владивостоке стартовал городской турнир по кикбоксингу

В спортивном комплексе «Арена Спорта» состоялось открытие городского турнира Владивостока по кикбоксингу в дисциплинах лайт-контакт и кик-лайт, сообщает ИА DEITA.RU. Соревнования собрали юных спортсменов из спортивных клубов города.

Источник: ДЕЙТА

С приветственным словом к участникам и зрителям обратился президент федерации кикбоксинга Приморского края, депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин. Он пожелал спортсменам честной борьбы, ярких поединков и новых спортивных достижений. В церемонии открытия также приняли участие представители федерации кикбоксинга Приморского края и приглашённые гости.

В рамках мероприятия состоялось награждение тренеров, чьи воспитанники регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. При поддержке партнёров наставникам вручили костюмы сборной команды Приморского края.

Обращаясь к участникам турнира, организаторы подчеркнули важность развития детско-юношеского спорта и отметили, что подобные соревнования помогают воспитывать у молодёжи дисциплину, уважение к сопернику и стремление к победе.

«Наша главная цель — не только воспитать чемпионов, но и укрепить единство нашего многонационального народа. Спорт учит уважению к сопернику, дисциплине и взаимовыручке. Эти качества лежат в основе крепкого общества и сильной страны», — отметил Виктор Тарабарин.