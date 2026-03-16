Во Владивостоке стартовал городской турнир по кикбоксингу

С приветственным словом к участникам и зрителям обратился президент федерации кикбоксинга Приморского края, депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин. Он пожелал спортсменам честной борьбы, ярких поединков и новых спортивных достижений. В церемонии открытия также приняли участие представители федерации кикбоксинга Приморского края и приглашённые гости.
В рамках мероприятия состоялось награждение тренеров, чьи воспитанники регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. При поддержке партнёров наставникам вручили костюмы сборной команды Приморского края.
Обращаясь к участникам турнира, организаторы подчеркнули важность развития детско-юношеского спорта и отметили, что подобные соревнования помогают воспитывать у молодёжи дисциплину, уважение к сопернику и стремление к победе.
«Наша главная цель — не только воспитать чемпионов, но и укрепить единство нашего многонационального народа. Спорт учит уважению к сопернику, дисциплине и взаимовыручке. Эти качества лежат в основе крепкого общества и сильной страны», — отметил Виктор Тарабарин.