Штраф до полумиллиона: как могут наказать за иностранные вывески в Челябинске

С 1 марта иностранные вывески начали менять — теперь их стараются заменить словами на русском языке. Конечно, так сделали пока еще далеко не все. Но стоит поторопиться, ведь нарушителям нового закона будет грозить штраф.
— Для ИП наказание от 500 до тысячи рублей. Для юрлиц — от 5 до 10 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Новые требования касаются магазинов, салонов красоты, баров и кафе, англоязычные названия которых не раскрывают их род деятельности на русском языке.