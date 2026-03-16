Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф до полумиллиона: как могут наказать за иностранные вывески в Челябинске

Администрация Челябинска предупредила о штрафах за вывески на иностранном языке.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта иностранные вывески начали менять — теперь их стараются заменить словами на русском языке. Конечно, так сделали пока еще далеко не все. Но стоит поторопиться, ведь нарушителям нового закона будет грозить штраф.

— Для ИП наказание от 500 до тысячи рублей. Для юрлиц — от 5 до 10 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Новые требования касаются магазинов, салонов красоты, баров и кафе, англоязычные названия которых не раскрывают их род деятельности на русском языке.