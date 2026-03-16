Цены на бензин выросли на заправках Иркутска за неделю

Понедельник начался не радостно для автомобилистов в Иркутске, ведь цены на бензин вновь пошли вверх. За неделю стоимость популярных марок увеличилась в среднем на 30 копеек за литр. Об этом рассказывает Байкал24.
— Теперь чтобы заправиться «народным» 92-м, придется отдать 63,15−63,45 рублей за литр, — уточняется в сообщении.
Стоимость АИ 95 поднялась до 66,65−67,65 рублей. Цена на АИ 98 на табло АЗС колеблется от 90,25 до 91,25 рублей. А литр АИ 100 обойдется автомобилистам в 90,25 рубля. Изменения не коснулись лишь дизельного топлива. Его стоимость сохранилась на уровне 81,8−82,8 рублей. По мнению экспертов, рост цен на топливо связано с сезонными колебаниями спроса и изменением стоимости поставок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре и районе один человек погиб и 28 пострадали в ДТП за неделю.