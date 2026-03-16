В Приангарье подвели итоги регионального конкурса «Во славу Отечества»

Конкурс прошел в девятый раз на площадке Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова. Всего поступило 80 работ от школьников из 20 муниципалитетов Иркутской области, а также из Республики Саха (Якутия) и Новосибирской области.
«В Год единства народов России участники конкурса обратились в своих исследованиях и проектах к историческому прошлому своей страны, своей малой Родины и своей семьи — к тем событиям прошлых лет, которые связывают разные поколения и объединяют наш народ. От души благодарю наставников и педагогов, которые поддерживают и развивают в своих учениках интерес к нашей истории», — сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, итоги конкурса подвели в пяти номинациях. Победителем в номинации «Из истории традиций русского воинства» стал Тимофей Лаптев из Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова с работой «Феномен советской пропаганды. Идеологическая победа над фашизмом 1941−1945гг.» (руководитель Юлия Гордеева).
Лучшим в номинации «Русские воины исторические личности» признан ученик средней школы № 65 Иркутска Сергей Хамарханов. Тема его работы — «Владимир Мономах: стратег, законодатель, защитник земли Русской» (руководитель Татьяна Щелкина).
Первое место в номинации «Судьба человека» — у Юрия Труфанова из Усольского гвардейского кадетского корпуса, который представил работу «Человек-Легенда. От суворовца до генерал-полковника: жизнь и героический путь генерала Валерия Востротина» (руководители Ирина Федорова, Маргарита Коткова).
В номинации «История оружия русского воина» победил ученик Ревякинской средней школы Иркутского округа Леонид Гриб с работой по теме «Пулемет Максим. Изготовление сборно-разборного макета» (руководитель Наталья Иванова).
Алина Евдокимова и Ярослава Кочеткова из средней школы № 2 поселка Жигалово объявлены победителями в номинации «История одного дела», в которой они представили работу по теме «Сибирская ссылка революционера Куйбышева В. В., роль в социально-культурном развитии села Тутура» (руководитель Нина Фролова).
Напомним, организатором конкурса «Во славу Отечества» выступает Иркутский кадетский корпус имени Скороходова при поддержке министерства образования Иркутской области, регионального отделения Движения Первых, Следственного управления СК России по Иркутской области.
В региональном минобразования отметили, что конкурс является одним из значимых региональных мероприятий патриотической направленности, которые реализуются в Иркутской области в поддержку инициатив национального проекта «Молодежь и дети».