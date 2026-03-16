16 марта в Самарской области ограничили интернет из-за угрозы атаки БПЛА

Утром 16 марта у жителей Самарской области пропал мобильный интернет. Это случилось из-за того, что в регионе объявили опасность атаки беспилотников. В таких ситуациях интернет отключают специально — для безопасности людей и важных объектов.
«Мобильный интернет ограничивают не из-за сбоя, а намеренно, чтобы защитить жителей и снизить возможные риски», — рассказали в экстренных службах.
«Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше