Москвичам рассказали о погоде во второй половине марта

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Теплая и сухая погода сохранится в Москве во второй половине марта, снежный покров к концу месяца уменьшится до 7−12 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Первая половина марта в столице оказалась аномально тёплой и сухой. Средняя температура воздуха составила плюс 2,7, что на 5,3 градуса выше климатической нормы, и только один день из прошедших был с отрицательной температурной аномалией. За прошедший период было установлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха — 12, 13 и 15 марта. Самым тёплым днём стало 13 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 13,8 градуса, а холоднее всего было 9 марта — минус 6,3», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что осадков выпало меньше положенного — в осадкомеры столичных метеорологов попало лишь 10 миллиметров осадков, или 29% от месячной нормы.
«Снежный покров понизился на 43%, с 61 сантиметра в начале месяца до 35 сантиметров к его середине, однако и последнее значение превышает климатическую норму на 13%», — добавил он.
Специалист подчеркнул, что вторая половина первого весеннего месяца сохранит тёплые и сухие тенденции, однако положительная температурная аномалия станет немного меньше и прогнозируется в пределах 4−5 градусов.
«Обновление рекордных максимумов сегодня закончится, по ночам до конца второй декады температура будет временами опускаться до минус 4 — плюс 1, в третьей декаде в тёмное время суток преобладающая температура составит минус 1 — плюс 4. Днём преобладающий температурный фон прогнозируется в пределах плюс 8 — плюс 13», — уточнил Леус.
По его словам, обилия осадков во второй половине марта не ожидается — с осадками прогнозируется лишь 2−4 дня, а их общее количество не превысит 7−12 миллиметров. Продолжится таяние снега, и к финалу месяца высота снежного покрова составит 7−12 сантиметров.