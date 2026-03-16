Москвичам рассказали о погоде во второй половине марта

«Первая половина марта в столице оказалась аномально тёплой и сухой. Средняя температура воздуха составила плюс 2,7, что на 5,3 градуса выше климатической нормы, и только один день из прошедших был с отрицательной температурной аномалией. За прошедший период было установлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха — 12, 13 и 15 марта. Самым тёплым днём стало 13 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 13,8 градуса, а холоднее всего было 9 марта — минус 6,3», — написал Леус в своем Telegram-канале.