Заместителю начальника омской колонии отменили «мягкий» приговор за коррупцию

Отменен мягкий приговор бывшему заместителю начальника омского ЛИУ-2, осужденному за коррупцию. В декабре 2024 года, Советский районный суд признал его виновным в совершении десяти эпизодов получения взяток. В частности, были доказаны в суде следующие эпизоды неправомерной деятельности: на протяжении двух лет бывший заместитель руководителя исправительного учреждения систематически получал от родственников осужденных денежные средства в размере от 50 до 270 тысяч рублей. Общая сумма доказанных взяток превысила 1,3 миллиона рублей. В качестве «благодарности» высокопоставленный тюремщик обеспечивал благоприятные условия содержания названным взяткодателями заключенным.