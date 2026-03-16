Заместителю начальника омской колонии отменили «мягкий» приговор за коррупцию

Омская прокуратура сообщает об отмене приговора бывшему заместителю начальника ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 2» УФСИН России по Омской области. Дело о коррупции высокопоставленного тюремщика вновь отправлено в суд — прокурор посчитал пятилетний тюремный срок слишком мягким наказанием.
Отменен мягкий приговор бывшему заместителю начальника омского ЛИУ-2, осужденному за коррупцию. В декабре 2024 года, Советский районный суд признал его виновным в совершении десяти эпизодов получения взяток. В частности, были доказаны в суде следующие эпизоды неправомерной деятельности: на протяжении двух лет бывший заместитель руководителя исправительного учреждения систематически получал от родственников осужденных денежные средства в размере от 50 до 270 тысяч рублей. Общая сумма доказанных взяток превысила 1,3 миллиона рублей. В качестве «благодарности» высокопоставленный тюремщик обеспечивал благоприятные условия содержания названным взяткодателями заключенным.
Судом виновному было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей. При этом дополнительное наказание в виде лишения осужденного специального звания «подполковник внутренней службы» применено не было. Прокуратура не согласилась с мягкостью приговора и обжаловала его. Судебная коллегия Восьмого кассационного суда общей юрисдикции признала доводы кассационного представления прокуратуры убедительными. Решение суда апелляционной инстанции отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Омский областной суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске суд рассмотрит дело о дерзком нападении на продавца в Нефтяниках.