Белоруска Арина Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, победив Рыбакину

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила третью ракетку Елену Рыбакину из Казахстана в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (6).
Упорный матч длился на калифорнийской 30-градусной жаре 2 часа 34 минуты. Соболенко восстановила равновесие в поединке после первого проигранного сета, а в решающем при счете 5:4 упустила подачу на матч. Встреча перешла на тай-брейк, где у Рыбакиной был матчбол. Но Соболенко, проявив характер, сумела сравнять счет и выиграть.
Арина Соболенко получила за победу 1,1 миллион долларов и 1000 очков в рейтинг, укрепившись на первой строчке. Белоруска выиграла 23-й титул WTA-тура, 20-й на харде и десятый в категории WTA-1000.
Арина взяла у Рыбакиной реванш за поражение в финале Australian Open. В личный встречах счет стал 9:7 в пользу белоруски. Ранее Соболенко проигрывала финалы этого турнира в 2023-м — Рыбакиной, и в 2025-м — Мирре Андреевой.
Прочитайте, что Арина Соболенко высказалась о финале с Еленой Рыбакиной: «У нас всегда очень агрессивная игра».