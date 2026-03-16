Красноярские эксперты провели интенсивы для участников акселератора «Башня PRO.События»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 марта в ОКЦ «Башня» состоялись практикумы для участников второго потока акселератора социокультурных проектов «Башня PRO.События». Занятия провели создатели крупнейших фестивалей Красноярска — топ-менеджеры медиагруппы «Прима» Николай Васильев и Илья Сураев.
Оба эксперта имеют более 15 лет опыта в медиа и событийной индустрии и являются соорганизаторами популярных городских фестивалей — «Зеленый», «Белая ярмарка», «Летняя кухня» и «Нансен».
Первый практикум — «Разбор плана продвижения события» — был посвящен выбору инструментов коммуникации и анализу медиапланов. На реальных кейсах эксперты показали, как правильно сочетать каналы продвижения и бюджет, чтобы повысить эффективность проекта.
Основная часть занятия прошла в формате групповой работы. Участники с помощью нейросетей разрабатывали идеи для продвижения собственных мероприятий, представляли их командам и вместе с экспертами анализировали наиболее перспективные решения.
Второй интенсив — «Поиск и привлечение партнеров» — был организован в формате практического квеста. Участников делили на команды, затем каждая из них проходила пять тематических станций. Им предстояло определить подходящие категории партнёров — бизнес, СМИ, НКО и локальные бренды, — сформулировать взаимные выгоды и предложить возможные форматы сотрудничества. Задача команд — адаптировать свои предложения и найти взаимовыгодное решение, применяя навыки аргументации и активного слушания.
Акселератор социокультурных событий «Башня PRO.События» реализуется при поддержке фонда целевого капитала «Наш Норильск».
